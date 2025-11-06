Пикът на грипа се очаква през януари, това обясни пред NOVA бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести професор Тодор Кантарджиев и припомни, че времето за ваксинация е в момента, защото въпреки катастрофалните предсказания, грипът не се е развил особено.

„За хората над 65 години, чиято ваксинация срещу грип се поема от Здравноосигурителния фонд, има 100 хиляди ваксини повече от миналата година. Назалните ваксини за децата са с 5 хиляди броя повече”, обясни професорът.

Снабдяването с антигрипния медикамент пък се извършва на няколко пъти. „Доста хора са се записали при фармацевтите. И аптекарят ще бъде достатъчно любезен, когато получи ваксината, да се обади”, заяви Кантарджиев.

Той подчерта, че през миналата седмица регистрираните случаи на COVID-19, според данните на НЦЗПБ, са по-малко спрямо предходната седмица. „А и вчера прочетох в доклада на Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм, че коронавирусът намалява в европейските държави", допълни експертът.

По думите му катастрофи на епидемиологичния фронт в момента няма. "Просто има голямо разнообразие от различни вируси, които причиняват хрема, кашлица, дискомфорт и температура. Това са вируси с по-дълъг инкубационен период от грипа. Инфекцията се развива по-бавно и могат да се вземат мерки както срещу болките в гърлото, така и с антиоксиданти и умерени количества витамини, за да се подпомогне по-бързото преминаване на инфекцията”, посъветва професорът.

Кантарджиев припомни, че първите взривове и доказване на различни грипни вируси са през ноември: „Декември е периодът на епидемичното разпространение, а обикновено пикът е в края на януари и февруари – тогава са най-много болните”.