Поради засиления интерес Ученическият комитет на Община Бургас (УКОБ) удължава срока за участие в първото издание на младежкия поетичен конкурс "Бургас вдъхновява". Новият краен срок за подаване на творби е 10 ноември 2025 г.

Конкурсът има за цел да насърчи младите автори да изразят своето вдъхновение и връзка с Бургас чрез поезия.

Всеки участник трябва да създаде стихотворение, вдъхновено от цитат на любим бургаски поет, като цитатът се посочва отделно във формуляра за участие.

Категориите за участие са две:

14 – 18 години

19 – 30 години

Формуляр за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccz7x2MRDQNsfza52Qvakdj-D2ANUk7OsxTMXRuJqMJZ6Wcg/viewform?pli=1

Всички творби се оценяват анонимно от жури, включващо утвърдени бургаски поети, литературни дейци, сред които са Румяна Емануилиду, д-р Лорис Мануелян и Яна Вълчева.

Най-добрите стихотворения ще бъдат представени в музикално-поетичен спектакъл на 2 декември от 19.00 часа в зала 2 на Експозиционен център „Флора“.

Инициативата подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 и цели да покаже, че градът продължава да бъде извор на вдъхновение за младите творци.