Европейската комисия потвърди, че е решила временно да задържи плащането на 215 милиона евро от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България. В понеделник е било одобрено изплащането на 439 милиона евро за нашата страна, уточни за БТА говорител на комисията.

Спирането на част от средствата е свързано с неизпълнението досега на целта за осигуряване на политически независима Комисия за противодействие на корупцията. България разполага със срок от шест месеца, за да изпълни изискването. ЕК ще остане в тясна връзка с българските власти за оказване на необходимата подкрепа, добави говорителят.

В началото на октомври ЕК съобщи, че е изпратила писмо до нашата страна с искане за отговор в срок до един месец по повод неизпълненото изискване. Тогава комисията поясни, че ако условията не бъдат изпълнени, изплащането на задържаните средства ще бъде отложено за още шест месеца. Дни по-рано комисията даде предварително одобрение по второто искане на България за плащане по ПВУ за 653 милиона евро.

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства.