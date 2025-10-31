Народното събрание забрани временно износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз (ЕС) на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво.*

Мярката е мотивирана от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции от САЩ срещу руската компания "Лукойл“.

Проектът беше внесен от Делян Добрев (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов ("ДПС-Ново начало"), Павела Митова ("Има такъв народ") и Атанас Атанасов ("БСП-Обединена левица") и днес беше разгледан на извънредно заседание на бюджетната комисия, предава БТА.

В пленарната зала решението подкрепиха от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната-Демократична България", "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и двама депутати, нечленуващи в парламентарна група. Против бяха от "Величие", а "Възраждане" и "Морал, единство, чест" се въздържаха.

Забраната няма да се прилага при зареждане и презареждане на местни и чуждестранни плавателни и въздухоплавателни средства и при вътреобщностни доставки за въоръжените сили на страни членки на ЕС и НАТО.

Парламентът възложи на директора на Агенция „Митници” да осъществява контрол по забраната за износ на нефтопродукти и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по забраната за вътреобщностните доставки.

По изключение директорът на Агенция „Митници” може да разреши конкретен износ или вътреобщностна доставка на изброените в забраната нефтопродукти в определени случаи, като уведомява Народното събрание за всяко разрешение. Разрешението влиза в сила в 7-дневен срок от уведомлението, като Народното събрание може по всяко време да измени или отмени издаденото разрешение с цел защита на държавната и обществена сигурност.

Освен това парламентът възложи на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в срок до 7 ноември, т.е. в едноседмичен срок, да извърши проверка на съхраняваните по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти количества.

Мярката не засяга бензина, тъй като в страната се произвеждат количества, които надвишават търсенето. В последните месеци производството почти се възстанови след ремонта в рафинерията в края на пролетта. Статистиката показва, че основното гориво, използвано у нас, е дизеловото гориво.

Предложението за забрана, подкрепено от "ГЕРБ-СДС", "Има такъв народ", "ДПС-Ново начало" и БСП, беше внесено по-рано днес (31 октомври) в деловодството на парламента и е мотивирано от липсата на предсказуемост относно доставките на горива заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл".

Според председателят на комисията Делян Добрев забраната е превантивна мярка, за да не бъде допусната спекула с цените на горивата.