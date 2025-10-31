Малките и средни предприятия могат да се възползват от предоставената възможност за финансиране и да повишат нивото на своята дигитализация чрез насърчаване на инвестициите за внедряване на технологии от Индустрия 4.0, включително автоматизация, интелигентни производства и дигитална трансформация.

Допустими са проекти за внедряване на технологии от Индустрия 4.0, включително:

- Индустриален интернет на нещата (IIoT)

- Кибер-физични системи и дигитални близнаци

- Изкуствен интелект, Big Data и автоматизация

- 3D печат, VR/AR

- Киберсигурност и стандарти за Индустрия 4.0

Подробна информация за процедурата, допустимите дейности и изискванията за кандидатстване може да се получи на сайта на ИСУН:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e60fd5f2-a7be-479c-a16f-ae8a95d58911

Информационен ден по процедурата в Бургас се организира от EDIH DigiHub: 14 ноември 2025 г. (петък), от 09:00 до 13:30 ч., в Tria Space, Central Park Бургас.

Участието е безплатно, а пълната програма на събитието и регистрацията са достъпни на следния линк:

https://digihub.bg/do-850-000-lv-bezvazmezdna-pomosth-za-industriya-4-0-realni-resheniya-finansirane-i-nasoki-po-novata-proczedura/

