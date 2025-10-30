Европейският съюз ще се откаже от един от най-критикуваните текстове в Регламентa за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца - този, който предвиждаше възможност за проследяване на лични кореспонденции, предаде Франс прес.

Европейската комисия представи през 2022 г. законопроект, целящ да ограничи разпространението на изображения и видеоклипове със сексуално насилие над деца. В него бе включена разпоредба, според която онлайн платформите и приложенията за чат трябва да откриват подобно съдържание и да сигнализират за него.

Мярката беше остро критикувана от евродепутати и някои държави членки, включително Германия, като "непропорционална" намеса в личното пространство. Споровете се концентрираха върху възможността за проследяване на лични съобщения дори в криптирани приложения като "Сигнал" (Signal) и "Уатсап" (WhatsApp).

След продължителни преговори Дания, която председателства ЕС, предложи спорната разпоредба да бъде премахната с цел актът да бъде приет възможно най-скоро. Действащите в момента правила за идентифициране на онлайн съдържание със сексуално насилие над деца изтичат през април 2026 г., което прави приемането на новите регулации спешно.

"Това е голяма крачка напред", заяви германският активист и бивш евродепутат Патрик Брайер, който е един от най-гласовитите противници на разпоредбата, известна като "чат контрол".

Според доклад на британската организация "Интернет уоч фаундейшън" (Internet Watch Foundation), публикуван през 2024 г., 62% от съдържанието със сексуално насилие над деца се намира на сървъри, разположени в ЕС.