С 68 гласа "за", 110 "против" и 19 "въздържал се" парламентът отхвърли внесения от "Възраждане" проект за промени в Изборния кодекс, които предвиждаха към кандидатите за изборни длъжности – депутати, евродепутати, кметове, общински съветници, президент и вицепрезидент – да се въведе изискване да не са санкционирани от друга държава за корупция.Законопроектът предвиждаше въвеждането на нов критерий за заемане на изборни и назначаеми длъжности - липса на санкции за корупция, наложени от чужди държави или международни органи.От парламентарната трибуна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов посочи, че подобно изискване може да предотврати корупцията по високите етажи на властта и разшири кръга от засегнати:"Освен изборните длъжности по Изборния кодекс следва да се отбележи, че същото изискване - лицето да не е санкционирано от законодателство на друга държава за корупция, следва да се приложи и за други публични длъжности, спрямо които има корупционен риск.Това следва да важи както за ръководните длъжности в администрацията, както за държавните служители, така и за членовете на така наречените независими, а на практика изцяло зависими, регулаторни органи, избрани от политически зависими мнозинства в Народното събрание. Това важи особено за членовете на различните инспекторати в министерствата, за държавните агенции и комисиите", посочи Костадинов.Това доведе до спор с ПП-ДБ. Божидар Божанов определи закона като "неадекватен":"Управляващите и "Възраждане", тяхната удобна опозиция, си подават топката. И в момента се опитват да бъдат превърнати в един отровен двойник на тезата, че в България трябва да се прилагат санкциите по "Магнитски".Но предлагате дефиниция, която включва всички държави. Айде, искате руски санкции да бъдат налагани на български граждани и това да ги дисквалифицира. Добре, това го разбираме. Обаче толкова не сте го съобразили, че Северна Корея, ако ни наложи санкции, че Северна Македония, ако ни наложи санкции, попадат в този обхват""Говоренето срещу Пеевски и действията срещу Пеевски не ви е някакъв софтуер, който вие да си го патентовате и да си мислите, че само вие може да се упражнявате на тази тема", каза в отговор Георги Хрисимиров от "Възраждане".Бранимир Балачев от ГЕРБ-СДС определи законопроекта като "противоконституционен", а Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало" го определи като "правен абсурд", насочен срещу един-единствен човек:

"На всички ни стана ясно, че се прави жалък опит за саморазправа с политически опонент. След като бяха наложени санкциите на господин Пеевски, беше потвърдено и от комисаря по правосъдие на Европейския съюз - тогава господин Дидие Рейндерс, че няма правна възможност санкциите "Магнитски" да бъдат прилагани на територията на Европейския съюз. Само българският съд може да ограничава или да лишава български гражданин от правото да избира, да бъде избиран или да заема определена длъжност", заяви Хамид.

В крайна сметка предложението беше подкрепено само от вносителите от "Възраждане", АПС, МЕЧ, "Величие", а от ПП-ДБ се разделиха – 10 гласуваха в подкрепа, а четирима – се обявиха против. От "Има такъв народ" се въздържаха, както и двама депутати от БСП.