На заседание на Съвета за съвместно управление бяха разгледани параметрите на трите бюджета - на Държавното обществено осигуряване, на Здравното осигуряване и на Държавния бюджет.

Има съгласие по основните параметри, като се обединихме около позицията, че това са единствените възможни бюджети, които намират изключително труден баланс между различните икономически виждания на експертите в нашите парламентарни групи, както и между очакванията на бизнеса, синдикатите, общините и гражданите и не последно място много фин баланс между приходите и разходите, заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

Минималната работна заплата, която ще бъде предложена за разглеждане в НСЗС, ще бъде 620 евро, т.е. 1213 лева, което отразява действащото законодателство в Кодекса на труда, според което минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната”, заяви Деница Сачева.

За тази година минималното възнаграждения е 1077 лв.

Майчинството за втората година ще бъде 460 евро (900 лева), което е почти 15% увеличение спрямо сегашното, отбеляза още Сачева. По думите ѝ ще бъде предложено майките, които се върнат на работа по време на втората година, да получават и 75% от обезщетението, като в момента то е 50%.

За общините са предвидени 980 милиона евро, за капиталова и инвестиционна програма, добави народният представител.

Трите бюджета предстои да бъдат разгледани от Националния съвет за тристранно сътрудничество и да бъдат внесени вероятно следващата седмица в парламента, посочи Деница Сачева. Тя добави, че са взети предвид всички мнения до момента.

По думите ѝ повече параметри ще бъдат дадени другата седмица.

На брифинга присъства и Павела Митов от "Има такъв народ" и Йордан Цонев от "ДПС- Ново начало".