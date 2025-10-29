Правителството възложи на министъра на правосъдието Георги Георгиев да създаде комисия, която да избере новия европейски прокурор на България. Номинирани могат да бъдат действащи прокурори, съдии или следователи.

Според приетото днес решение на Министерския съвет комисията по подбора ще бъде от седем членове: двама представители на Министерството на правосъдието, по двама представители на Съдийската и на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и един представител на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Комисията трябва да излъчи 3 кандидатури, които впоследствие да внесе за одобрение от Министерския съвет. Кандидатурите, предложени от българското правителство, се разглеждат от Комитет по подбор съгласно регламент на Европейската прокуратура, който от своя страна провежда изслушване на тримата кандидати. Европейският прокурор от България се избира и назначава от Съвета на Европейския съюз измежду тримата кандидати, посочени от държавата членка.





Мандатът на настоящия Теодора Георгиева изтича юли догодина. Към момента тя е временно отстранена от длъжност, тъй като срещу нея тече дисциплинарно производство в Европейската прокуратура.