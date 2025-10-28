Съветът за съвместно управление (ССУ) на управляващата коалиция заседава днес по предложението за ротация на председателя на Народното събрание и за проектобюджета на държавата за следващата година. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) Станислав Балабанов на влизане в сградата на Народното събрание преди заседанието на ССУ.

В парламента влезе и министърът на финансите Теменужка Петкова.

В неделя Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента, съобщи председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров след пленума на партията. Настояваме ротационният принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се извърши цялостен преглед на политиките, договорени в него, добави той.





Във вторник миналата седмица след заседанието на Съвета за съвместно управление стана известно, че ГЕРБ и "Има такъв народ" са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание в името на споделеното управление на държавата между формациите от коалицията.

В Перник председателят на парламента Наталия Киселова коментира темата за ротацията и каза, че "каквито решения да бъдат взети, те ще се изпълняват“. На въпрос дали би останала депутат, ако бъде сменена като председател на Народното събрание, тя отговори, че не вижда причина да не го направи.

По-късно днес от 13:00 часа е свикано извънредно заседание на Народното събрание по инициатива на народни представители от опозицията за обсъждане на второ четене на измененията в Закона за лечебните заведения във връзка със заплатите на младите лекари.