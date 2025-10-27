От общинското ръководство на БСП в Кюстендил не коментират посещението на Атанас Зафиров - той дори не е потърсил контакт с актива. Явно е участвал в срещата, организирана в младежкия център в града като вицепремиер, а не като партиен лидер.
Зафиров обаче не скри, че е удовлетворен от решенията, взети от неговата политическа сила, като посочи, че те са в посока утвърждаване на стабилността в държавата:
"И най-важното нещо - това е липсата на стабилност в държавата. Затова съм удовлетворен, че нашата политическа сила и вчера на заседанието на националния съвет взе своите решения в посока на утвърждаване на стабилността на държавата, в държавническото поведение на нашите представители в изпълнителната власт и в Народното събрание, а и мъдростта взе връх".
Вицепремиерът коментира, че голямото предизвикателство пред управлението не е свързано толкова с кадрови въпроси, а с дебатите около бюджета:
"Голямата опасност при това управление е не толкова кадровите въпроси или някакви други изкуствено привнасяни напрежения, това е именно дебатът по бюджета, тъй като знаете, че в съвместното управление сме партии с различен политически профил - леви, десни, центристи.
Искрено се надявам, че разговорите, които проведохме до момента, предстоящите заседания в съвета за съвместно управление, дебатите в пленарна зала ще бъдат в една посока. Пак казвам, най-важното сега, което трябва да осигури този бюджет е социална справедливост с достойно възнаграждение на трудовите хора".
