Възможно е временно поскъпване на горивата в България през следващите месеци, предупреди председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев по време на посещение в Сливен, съобщи БНР. Според него санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ вече са довели до ръст на цените на петрола на световните пазари, което може да се отрази и на българския пазар на горива.

„При големи размествания на пазарите обикновено следва месец-два на поскъпване, докато ситуацията се стабилизира“, посочи Василев.

Той добави, че държавата трябва да гарантира доставките, особено ако до 21 ноември не се намери решение за собствеността на „Лукойл“. Според него продажбата на компанията на неруски собственици – включително рафинерията, бензиностанциите и складовата база – е критична за осигуряването на стабилно снабдяване.

Василев припомни, че след отнемането на пристанищната концесия на „Лукойл“ през 2023 година, портът вече може да обслужва и други доставчици на гориво.

По отношение на бюджета за 2025 г. лидерът на ПП заяви, че дефицитът може да остане в рамките на три процента, при условие че няма излишно финансиране на държавни предприятия. Той коментира също, че въвеждането на еврото е необратим процес.