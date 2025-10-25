Искам ГЕРБ да мине на друго ниво, заяви лидерът на партията Бойко Борисов в Разград. Той се върна в началото, когато са мислили как да се казва новата формация. По думите му тогава България била затънала и със спрени еврофондове.

"Тогава сложихме това име за европейско развитие на България и към днешна дата България е в Европейския банков съюз, в Шенген, в еврозоната", похвали се той.

"Аматьорите днес са навсякъде, но дори и не се бият като хората. Те излизат, за да им хванат две изречения, да ги качат в TikTok и да им кажат: „Радостин василев разби „Възраждане“! След това излизат „Възраждане“ и казват същото за тях, а после ПП–ДБ, ДПС–„Ново начало“ - дърпат се и това е политиката, това е новината. Те дори не се бият като хората, те са точно като футболистите от А група. Аз искам ГЕРБ да изглежда другояче, за да сме нужни на обществото", посочи Борисов.

Според него, ако е бил хвърлил бялата кърпа в посока предсрочни избори, това щяло да разочарова партньорите от Брюксел.

Борисов заяви, че няма проблем да се работи за бъдещето на България и с ДПС, БСП или ИТН, но подчерта, че „в политиката трябва да си мериш приказките, защото когато плюеш след това трябва да го излижеш“. И припомни как от ПП-ДБ са били близки с ДПС: „Забравили са времето, когато са били заедно с ДПС-Ново начало“.

Борисов заяви, че няма никакъв страх и разясни относно разговорите си с ДПС.

„Поканихме тяхната група. Обясних им целите и задачите. Те казаха, че всичко, което касае добруването на хората, те обичат тази дума, те го подкрепят и заявиха, че не желаят да влязат във властта“, каза той и добави, че е поел всички подигравки от опонентите, но някой задава ли си въпроса какво би се случило, ако той не е направил това.

„Пада правителството, назначават някой служебен премиер от „домовата книга“. Никой няма да иска да задържи 3% дефицит, което с огромни усилия правим, за да не бъдат ударени българите по джоба и да се компрометира първия бюджет в евро“, заяви той.

Борисов посочи със съжаление, че няма политическа класа, която да оцени всичко това, включително и това, че благодарение на ГЕРБ България е в еврозоната, Шенген, извадена от мониторинговия механизъм.

Борисов коментира и ситуацията с наложените от САЩ санкции върху „Лукойл“. „Санкциите обхващат платежната система, а не самата рафинерия. Надявам се правителството бързо да разясни това на нашите партньори и бързо да намерим решение. Проблемът ще бъде при разплащането на бензиностанциите, няма да можеш да платиш с карта, когато заредиш бензин“, обясни той.

По отношение на Бюджет 2026 г. Борисов смята, че данъците не трябва да се пипат.

Той предупреди, че международната ситуация е изключително опасна и има голяма опасност от война.

„Ако този месец не се стигне до деескалация между Русия и Европа, войната ще ни почука на вратата. Истински се надявам човечеството да не бъде поставено пред риск. Това ме притеснява истински. Аз нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, нито от който и да е криминал. Но от задаващата се война изпитвам животински страх“, предупреди Борисов.

А по отношение на това къде е мястото на ГЕРБ, това ще бъде решено от българските граждани, каза Борисов. Той перифразира и поговорката който нож вади, от нож умира. „Искаха да ме пенсионират. Кирил Петков го пенсионира Асен Василев от политиката с едно решение. Някой изяде Киро, лена и Андрей Цеков, гледам, че ги няма никъде“.