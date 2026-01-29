Парламентът даде зелена светлина за съвместна българо-италианска военна база край Ямбол, в която ще бъдат разположени около 3000 военнослужещи. С ратификацията на споразумението България и Италия започват изграждането и използването на общи военни съоръжения във войскови район „Кабиле“, като италианската страна поема финансирането на временната инфраструктура.

Решението беше прието на първо и второ четене в едно заседание със 131 гласа „за“. Подкрепа дадоха депутатите от ГЕРБ–СДС, ДПС–НН, ИТН и част от ПП–ДБ. Срещу споразумението гласуваха основно представители на „Възраждане“ и „Величие“, а групата на МЕЧ се въздържа.

Първоначално съоръженията ще бъдат за временно ползване, а впоследствие – и за постоянно разполагане на натовската бойна група. По думите на министъра на отбраната в оставка Атанас Запрянов моделът следва вече съществуващото българо-американско сътрудничество на полигона „Ново село“.

Италианските въоръжени сили ще отговарят за изграждането и оборудването на жилищни сгради, офиси, битова инфраструктура и свързаните с тях услуги. Проектите ще бъдат изготвяни съвместно, но окончателното им одобрение остава в правомощията на българските институции.

Българската страна поема ангажимента да осигури необходимата инфраструктура за разполагането на бойната група и за евентуалното ѝ разрастване до ниво бригада. Временното разполагане ще позволи част от формированията да бъдат прехвърлени от „Ново село“ в „Кабиле“, което ще освободи полигона за по-широко използване – включително от американските въоръжени сили.