Акушерство и гинекология със и без родилна помощ, неонатология и педиатрия и всички съпътстващи медицински дейности скоро ще бъдат на разположение на жителите и гостите на Бургас и региона.

Медицинските специалисти и акушерите са планирали дни на отворените врати и училище за родители, където бъдещите майки и татковци да научат множество полезни неща и ще имат възможност да разгледат отделението за родилна помощ.

Екипите, преминаха сериозно обучение и са готови за започнат работа. Докато административната част се финализира, лекарите-специалисти по детски болести ще извършват безплатни прегледи и консултации с предварително записване на телефон 056 703003. Прегледите ще стартират на 4 февруари. Очаквайте допълнителна информация за графика на специалистите.

В новата сграда на ,Сърце и Мозък’ Бургас ще се помещават още клиники и отделения по медицинска онкология, ендокринология и болести на обмяната, пневмология и фтизиатрия, УНГ, нефрология и диализно лечение, обща и клинична патология.

На снимката: Част от екипите на ,Мама и Аз’ Бургас