Държавният глава Илияна Йотова се срещна със заместник-омбудсмана Мария Филипова. Консултациите за служебен премиер продължават След срещата Филипова направи коментар пред медиите."На президента аз отговорих, че ще приема, ако тя реши, да бъда служебен министър-председател", каза Филипова.

Изчакайте решението на президента, моето го чухте, добави Филипова пред чакащите я журналисти на "Дондуков" 2.

15 години съм държавен служител и работя чрез различни държавни институции за благополучието на българите, заяви Филипова в отговор на въпрос защо е подходяща за поста.

Филипова отбеляза, че тя само подпомага омбудсмана Делчева, с което отговори на думите на обществения защитник, че институцията няма място в изпълнителната власт.

По-рано през деня президентът Илияна Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева.

След консултациите вчера стана ясно, че подуправителят на БНБ Андрей Гюров е готов да поеме поста на служебен премиер. Преди него президентът разговаря с управителя на БНБ Димитър Радев и другите двамата подуправители Радослав Миленков и Петър Чобанов, те обаче се отказаха от поста с различни аргументи.

Във вторник отказ имаше и от страна на председателя на парламента Рая Назарян.

Финалният кръг разговори на "Дондуков 2" е утре, когато президентът ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.