Изчакайте решението на президента, моето го чухте, добави Филипова пред чакащите я журналисти на "Дондуков" 2.
15 години съм държавен служител и работя чрез различни държавни институции за благополучието на българите, заяви Филипова в отговор на въпрос защо е подходяща за поста.
Филипова отбеляза, че тя само подпомага омбудсмана Делчева, с което отговори на думите на обществения защитник, че институцията няма място в изпълнителната власт.
По-рано през деня президентът Илияна Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева.
След консултациите вчера стана ясно, че подуправителят на БНБ Андрей Гюров е готов да поеме поста на служебен премиер. Преди него президентът разговаря с управителя на БНБ Димитър Радев и другите двамата подуправители Радослав Миленков и Петър Чобанов, те обаче се отказаха от поста с различни аргументи.
Във вторник отказ имаше и от страна на председателя на парламента Рая Назарян.
Финалният кръг разговори на "Дондуков 2" е утре, когато президентът ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата.
От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.
0 Коментара