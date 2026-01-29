През същия период са регистрирани 104 973 случая на респираторни инфекции – с 8,7% повече в сравнение с предходната седмица, но с 21,4% по-малко спрямо същата седмица на миналия сезон. Най-много клинични случаи на грип са отчетени в Букурещ (1204), Констанца (837) и Прахова (753).
Заради увеличението на случаите дирекция „Обществено здраве“ в окръг Илфов, обграждащ столицата, е въвела мерки, сходни с тези от времето на пандемията – деца със симптоми на настинка или грип не трябва да посещават обществени места. Родителите трябва да оставят децата си на входа на детските ясли и градини, без достъп до вътрешните помещения.
Служителите в болниците в Букурещ работят с предпазни маски, а навсякъде има дезинфектанти за свободна употреба от пациентите.
