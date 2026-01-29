В седмицата от 19 до 25 януари в Румъния са регистрирани 17 смъртни случая от грип, като 11 от тях са в окръг Клуж, съобщи БТА, позовавайки се на Националния институт за обществено здраве на северната ни съседка. От началото на сезона страната отчита общо 57 жертви, като 47 от тях са над 65 години.

През същия период са регистрирани 104 973 случая на респираторни инфекции – с 8,7% повече в сравнение с предходната седмица, но с 21,4% по-малко спрямо същата седмица на миналия сезон. Най-много клинични случаи на грип са отчетени в Букурещ (1204), Констанца (837) и Прахова (753).

Заради увеличението на случаите дирекция „Обществено здраве“ в окръг Илфов, обграждащ столицата, е въвела мерки, сходни с тези от времето на пандемията – деца със симптоми на настинка или грип не трябва да посещават обществени места. Родителите трябва да оставят децата си на входа на детските ясли и градини, без достъп до вътрешните помещения.

Служителите в болниците в Букурещ работят с предпазни маски, а навсякъде има дезинфектанти за свободна употреба от пациентите.