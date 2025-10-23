Не се очакват сътресения на пазара на горива в България, нито повишение на цените след наложените от Съединените щати санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Това заяви за председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, потърсен за коментар.

За момента не очаквам нищо да се случи. Има достатъчно количества горива на пазара и всичко е осигурено, бензиностанциите работят, посочи Бенчев.

Той уточни, че санкциите, наложени от САЩ, са териториално ограничени и засягат американски компании и граждани, без да имат пряко действие върху територията на други държави, включително България.

Бенчев допълни, че макар цените на петрола да се повишиха с над три процента в азиатската търговия днес, това движение е краткосрочно и не се очаква трайна тенденция на поскъпване. Няма основания за паника или спекулации с цените, посочи още той.

Междувременно Вашингтон заяви, че е готов да предприеме допълнителни действия, ако Москва не се съгласи на незабавно прекратяване на огъня в Украйна. Миналата седмица Великобритания също наложи санкции на "Роснефт" и "Лукойл", а Европейският съюз одобри 19-ия пакет от ограничения, включващ забрана за внос на руски втечнен природен газ.