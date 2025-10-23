25-годишният стрелец живеел в тоалетната на люляковския стадион. За собствената му безопасност е по-добре да бъде под стража, каза служебния му адвокат



„Единствената адекватна мярка, която може да бъде наложена е задържане под стража. Не само защото няма адрес и е живял в тоалетната на люляковския стадион, но и заради неговата лична безопасност“- Това каза днес пред журналисти адвокат Стефан Кенов, служебен защитник на тройния убиец от руенското село Люляково Фахри Салим /на 25 години/, който с незаконна ловна пушка ликвидира майка си, леля си и 13-годишната си сестричка. А след това с приклада на оръжието счупи черепа на 7-годишното си братче, подпали семейния дом и избяга.

Момченцето успяло да се измъкне и отишло да подаде сигнал през няколко къщи.

Фахри беше арестуван след комбинативна операция на полицията в гората край селото, а днес беше доведен под конвой в Бургаския окръжен съд. Прокуратурата иска да му се наложи постоянен арест.

Стрелецът отрича авторството на престъплението. Заявил: Нямам пушка, не съм аз.

""Поведението му е далеч от представите за мъж на 26 години. Говори несвързано и заеква", казва адвокатът му. Но всичко по делото показва, че този човек може да борави с огнестрелно оръжие. Според мен разследването трябва да продължи, за да се проучи обстойно въпроса, откъде се е сдобил с това оръжие", заяви още Стефан Кенов.

"Само ще кажа не съм аз, нямам пушка, не съм ловец", заяви в съда Фахри.