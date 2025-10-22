Европейският парламент в Страсбург обсъди състоянието на върховенството на закона в България. Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“, от чието политическо семейство е "Продължаваме промяната".

Дебатът в ЕП беше доста разгорещен и продължи около час. Именно от партията на Асен Василев отчетоха дебата като успешен. На друго мнение бяха българските евродепутати на управляващите у нас. Те смятат, че случилото се днес е пропаганда.

Заради случая с варненския кмет Благомир Коцев, ръководството на групата на "Обнови Европа", част от която са "Продължаваме промяната", поиска плащанията за България по Плана за възстановяване да бъдат спрени.

„Нека не се заблуждаваме – това, което се случва в България, не е случайно. Случва се в държава, където правосъдието е в плен на олигарсите и където тези, които искат реформи, биват третирани като врагове на държавата. Това е корумпираният свят на Делян Пеевски и Бойко Борисов", заяви Валери Айе, председател на групата на "Обнови Европа" в ЕП.

Отговор дойде от евродепутатите на ГЕРБ и БСП, като припомниха ареста на Бойко Борисов от преди три години.

"Този дебат няма нищо общо с върховенството на закона. Това е политически спектакъл, режисиран с единствената цел – да надуе спихналия електорален балон на "Продължаваме промяната". Нека припомним – през март 2022 г. тогавашният министър-председател Кирил Петков от "Обнови Европа" нареди незаконния арест на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов – без доказателства, без обвинения – чист политически терор”, заяви Андрей Ковачев, ЕНП/ ГЕРБ-СДС.

„Демонизират се лидерите на две партии, с които либералите управляваха заедно до преди година. Заедно нанесоха погром на българската конституция, което допълнително създаде несигурност в съдебната система. Ще спра дотук. Невинни няма”, категоричен беше Кристиан Вигенин, Прогресивния алианс на социалистите и демократите/БСП.

А спорът между депутатите продължи.



„Когато един журналист, кмет или просто гражданин, като всички нас, може да бъде задържан без ясни основания, това вече не е политически спор”, подчерта Илхан Кючук, евродепутат от групата на "Обнови Европа"/ ДПС.

„Сходни случаи, когато четирима български граждани бяха арестувани в протести и бяха освободени след 33 дни без обвинения, нямаше политическа реакция”, припомни Станислав Стоянов, евродепутат от групата на "Европа на суверенните нации"/ "Възраждане".



„Този дебат е иницииран само от едно политическо семейство – в този случай от „Обнови Европа“ – или от 1/10 от депутатите в ЕП, и се използва само за политически цели. Поради тази причина виждаме, че нямаше интерес от други колеги. Залата беше полупразна”, подчерта Елена Йончева, независим евродепутат/ ДПС.

Българските представители в ЕП се разминаха и в оценките си.



„Не бих казал, че повдигането на тази тема е действие срещу България. Напротив - всяко действие за изкореняването на проблемите, които България има, е положително”, обясни Никола Минчев, евродепутат от групата на "Обнови Европа"/ ПП-ДБ.

„В крайна сметка в този парламент ще остане усещането, че едни българи говорят срещу други българи. Че плюят държавата си”, заяви Ивайло Вълчев, евродепутат от групата на "Европейски консерватори и реформисти"/ ИТН.