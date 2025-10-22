“Със сто души това правителство няма да съществува. Ние със сто души не можем да приемем бюджет с БСП и ИТН”, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Той още веднъж подчерта, че отговорността за управлението все още е на ГЕРБ, като мандатоносител, и коалиционните партньори от ИТН и БСП. Той определи ротационното председателство на Народното събрание като задължително и заяви, че от партията му ще предложат Рая Назарян за поста и добави, че ще е добре на една година партиите да се ротират.

За критиките, които президентът Румен Радев оправи към властта, Борисов отговори така: “Той не е президент, той е партиен лидер”.

Лидерът на ГЕРБ се изнерви, след като на няколко пъти бе прекъсван от нови и нови въпроси: "Няма ли да ме оставите да приказвам? Направете си синхрон и после да ме питате. Или се дръжте възпитано, или няма да дойда. Държите се като агент на ПП. Не мога да направя едно изказване без да ме прекъсвате. Не зависи от вас дали ще продължа или не", отсече той.

За срещата с ДПС-НН Борисов каза: "Пише какво сме направили. Няколко дни ги гледам всички как се гърчат и говорят глупости - затова го поканих Делян и го питах при какви условия това правителство може да съществува...."

Борисов добави, че преформатирането на кабинета е отложено, защото коалиционните партньори ИТН и БСП “не са го искали”.

Преди началото на днешното пленарно заседание стана ясно, че ДПС-НН ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението, но отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.