56-годишен водач на електрическа триколка почина при инцидент в Пловдивско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 21 октомври в отсечката между селата Калояново и Житница.

Мъжът е навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в автомобил.

При транспортирането му към пловдивска болница е издъхнал.

31-годишният шофьор на колата е тестван за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни.

Той е задържан за едно денонощие. По случая се води разследване.