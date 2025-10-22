Седем изстрела с ловна пушка в рамките на две-три минути произвел тройният убиец от Люляково срещу майка си, леля си и 12-годишната си сестра, а след това приключил семейството си с нож. Това стана ясно днес по време на брифинг в Апелативната прокуратура в Бургас, на който Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и директорът на Областната дирекция на МВР ст.комисар Владимир Маринов огласиха подробности по случая.





Убийството е извършено към четири часа след полунощ. Нападателят Фахри Мустафа /на 25 години/ нахлул в семейната къща с влом. Счупил прозореца, разбудил спящото си семейство, а след това открил огън. Мъжът затрил най-напред майка си, след това леля си, а накрая насочил дулото на оръжието към сестричката си и изстрелял срещу нея всичките патрони. И тъй като за малкия му брат вече нямало патрони, счупил черепа му с приклада на пушката, а след това го намушкал с нож. 7-годишното детенце успяло да избяга и то подало сигнал в полицията.

След престъплението убиецът подпалил къщата и избягал. Скрил се в гората. Там е задържан след оперативна комбинация на полицията. Нападателят е локализиран в покрайнините на селото. Ст. комисар Маринов разкри, че важна роля в задържането на стрелеца изиграл шефът на криминалистите в Районното управление на МВР в Руен Хюсеин Хюсеин, който провел разговор с извършителя и го убедил да се предаде. Така бил арестуван без кръвопролития.

Срещу Фахри вече е повдигнато обвинение за умишлено убийство в условието на домашно насилие. Съдебно-психиатрична експертиза ще установи вменяем ли е той. Той е с чисто съдебно досие, няма данни за лечение в специализирано болнично заведение, за разлика от баща му, който бил шизофреник.

По време на разпитите стрелецът говорил бавно, заеквал, но не признавал за убийствата.

Тежки междуличностни отношения семейството са мотивът за бруталното убийство, каза комисар Маринов.През август т.г. съдът в Айтос е издал ограничителна заповед за Фахри и баща му заради домашно насилие. Един от сигналите бил за това, че Фахри е нападнал сестричката си и е счупил колелото й. Най-вероятно нападателят е бил проворикар от е невъзможността да приеме дистанцирането му от жилището по силата на съдебния акт, заяви прокурор Георги Чинев.