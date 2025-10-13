Регионалният министър Иван Иванов каза, че са изискани данни от Басейновите дирекции и РИОСВ къде по Черноморието има речни корита, като информацията ще бъде засечена и с кадастъра. Ако бъде установено строителство, ще бъдат взети мерки срещу нарушителите.

По цялото Черноморие започват проверки дали в деретата и реките има застрояване, съобщи пред медии в Албена министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той уточни, че ако сигнали за подобни проблеми има за вътрешността на страната, също ще бъдат извършени инспекции.

Иванов каза, че днес РДНСК – Бургас, е издала акт за констатиране на незаконно строителство в Елените. Предстои да бъде обявен на заинтересованите страни и следващата стъпка ще е издаване на заповед за събаряне на незаконно построеното, посочи Иванов. Това се отнася за корекцията на речното корито, както и за аквапарка.

В отговор на въпрос министърът посочи, че ще бъде премахната незаконната корекция на коритото на реката в Елените, която е довело до образуване на тапа, защото водата не върви по естествения си път. Дали хотелът на това място ще издържи, Иванов не се ангажира да коментира. Той посочи, че има законови срокове, които предвиждат кога ще се пристъпи към същинското събаряне на незаконното строителство в района, като подчерта, че аквапаркът също няма документи.

Министърът подчерта, че е работа на прокуратурата да установи кой не си е свършил работата назад във времето и не е видял, че в този район се строи. По думите му цялата документация вече е предадена на държавното обвинение.