Трима души пострадаха при стрелба в заведение на централния площад в германския град Гисен, предаде ДПА, като се позова на говорител на полицията.

Инцидентът е станал малко след 15 часа местно време, когато неизвестно лице е открило огън. Нападателят е избягал пеш от местопрестъплението и че все още се издирва.

Силите на реда засега не съобщават допълнителна информация, тъй като операцията за залавяне на нападателя все още не е приключила.

Засега няма информация за състоянието на пострадалите.