"Няма как да поръчваме лекари от AliExpress за 500 долара", заяви лидерър на ПП Асен Василев по повод изказването на здравният министър Силви Кирилов, че здравната система не се крепи на младите лекари.

"Днес се радваме, че все пак ще има извънредна здравна комисия, на която се надяваме най-накрая да бъде прието на второ четене законодателство за младите лекари. Независимо от думите на министър Кирилов след 15 години ще имаме нужда някой да лекува хората в България", заяви Василев.

Бившият финансов министър добави, че са необходими над 20 млн. лева на месец, за да се постигнат нивата, за които настояват младите медици, а и всички други медецински специалисти. "125% от средната работна заплата", каза по-рано този месец Василев, като добави, че средства има, тъй като бюджетът на НЗОК е 9,9 милиарда лева.

Василев коментира и наводнението във вилно селище "Елените". Той подкрепи становището на Камарата на архитектите в България, според която инцидентът е "резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие".

Лидерът на ПП подчерта, че прокуратурата е била сезирана за незаконно строителство във вилното селище още през 2009 г. и че подписите на длъжностните лица, разрешили несъгласуваното изграждане, могат да бъдат установени.