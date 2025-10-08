Бившият служебен министър на околната среда и водите Асен Личев коментира причините за наводненията от последните дни по Южното Черноморие и припомни за подобна трагедия в недалечното минало.

"За щастие, има два язовира над Царево, които не са се срутили, обаче в града влиза дере от запад, което трудно може да се проследи на картата. Неговият хидравличен наклон е по-стръмен от този на река Изгревска и по-стръмен от този на "Елените". В района са паднали около 200-300 литра на квадратен метър. Наличието на по-голяма площ на разливане е понижило разрушителната сила на приливната вълна и няма човешки жертви.

В "Елените" – на 460 метра от началото на курорта се сливат две реки в една. Тази река не се проследява на картата през курортния комплекс до Черно море. Водосборът е около 30 квадратни километра по данни от експерти. Падналият дъжд е образувал 7 милиона куб. метра повърхностен отток. Тази вода е трябвало да изтече през курорта и като няма откъде, е нанесла ужасяващи поразии. За щастие, язовири няма.

През 2014 г. в квартал "Аспарухово" загинаха 13 души по аналогични причини!", обясни Личев в интервю пред БНР.

Изводите са, че няма сухи дерета. Всяко сухо дере може да стане река. Да не обвиняваме изменението на климата. Високите вълни в тези райони са от хилядолетия и ние сме се настанили вътре в тях, подчерта Асен Личев, който има дългогодишен опит в МОСВ.

В цитирания от министъра период - 1997-2008 г., не е имало Басейнови дирекции. Никога в Закона за водите не са регламентирани права на директора на дирекция "Води" да се разпорежда с Басейнови дирекции, уточни той.

Ако се рискува хората да строят, да бъдат предупредени, че ще пострадат. Да се прави хидродинамично моделиране на приливната вълна преди строителство, призова той.

В плановете за риска от наводнения, въведени при влизането на страната ни в ЕС, се определя значителен потенциален риск от наводнения. През 2023 г. тези планове са приети за Черноморския регион – за периода 2022-2027 г. Там са разписани и отговорностите, изтъкна още бившият служебен екоминистър.

"Колективната безотговорност, формулирана с действащото законодателство, прави всички да изглеждат невинни", заяви в заключение Личев.