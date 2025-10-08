"Лукойл" да може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на Министерски съвет. Това предлагат депутати от управляващата коалиция, които са внесли във вторник промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Вносители са Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов (ДПС-Ново начало), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН). Още днес две комисии в парламента се събират на извънредно заседание - енергийната и икономическата, за да гласуват промените на първо четене.

Предвижда се разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай" ООД да стават само след положително становище на ДАНС и решение на Министерски съвет. Ако такива сделки се извършат без решение на правителството, те ще се считат за нищожни.

Същото се отнася и за разпореждане с недвижимо имущество на изброените компании.

"През годините назад "Лукойл" ОАО е развила сериозна мрежа от икономически субекти на територията на България, които на практика имат структуроопределящо значение за пазара на нефт и продукти от нефтен произход. Докато България постигна пълна диверсификация на доставките на нефт с произход Руска Федерация, собствеността на рафинерията остава отворен риск за националната сигурност на Република България и изискват механизми за гарантиране на националния и съюзен интерес", пише в мотивите на законопроекта.

Вносителите посочват, че с предложените нови законови текстове ще се гарантира, че активите на "Лукойл" могат да бъдат продадени или отдадени само на стратегически инвеститор от бранша, който може да осигури непрекъсната работа на активите в обхвата на този проект.

"Двойният контрол чрез писмено становище на ДАНС и решене на Министерски съвет ще позволи да се избегнат грешки от миналото, когато рафинерията е продадена на "Лукойл" ОАО само със становище на НСС, което е променяно няколко пъти по неясни подбуди", се казва още в мотивите.



Източник: Сега