До 17:00 часа днес собствениците на имоти във ваканционно селище „Елените“ ще имат отново възможност за пешеходен достъп до домовете си през контролно-пропусквателния пункт. Движението на автомобили остава забранено, за да не се затруднява работата на тежката техника, която продължава разчистването на района. От 17:00 часа днес до 8:30 часа утре достъпът ще бъде ограничен от съображения за сигурност. С нормализиране на метеорологичната обстановка се възстановяват действията по разчистване във в.с. „Елените“. Това стана ясно днес по време на координационна среща между институциите, работещи на терен за овладяване на последствията от наводненията, свикана от Областния управител на Бургас Владимир Крумов.

В нея участваха директорът на РДПБЗН-Бургас Николай Николаев, директорът на ОД на МВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов, директорът на РЗИ д-р Георги Паздеров, кметът на община Несебър Николай Димитров и зам.-кметът на община Царево Денис Диханов.

Във в.с. „Елените“ все още няма ток и вода като част от мерките за безопасност, а екипите работят по възстановяването на инфраструктурата и комуникациите. За по-добра информираност на хората на място отново ще бъде активирана системата за ранно оповестяване БГ Алерт.

В община Несебър вече се приемат заявления за деклариране на щети, като за удобство на жителите документи могат да се подават и в кметството в Свети Влас. Около 100 души са настанени в обекти, осигурени от общината, предоставя се храна и грижа. Училищата в гр. Свети Влас, с. Кошарица, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг и с. Равда ще останат на онлайн обучение до четвъртък включително, а детските градини работят нормално.

Регионалната здравна инспекция продължава изследването на качеството на водата в засегнатите райони. В общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма. Излезлите до момента проби, по информация на РЗИ – Бургас, отчитат влошени показатели само в гр. Китен и гр. Свети Влас, очакват се резултатите от контролните проби навсякъде.

Заместник-кметът на община Царево информира, че дейности по разчистване и възстановяване на инфраструктурата се извършват във всички засегнати населени места.