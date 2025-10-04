60 работни дни остават до официалното преминаване към евро у нас. От БНБ съветват, че най-важното е да не оставяме смяната на лев-евро в последния момент.

По думите на Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ подготовката на платежните системи е напреднала, а банковата система е подготвена за преминаване към единната европейска валута. Усилията на регулаторите са много важни, за да могат всички граждани да са сигурни в процеса на преминаване към еврото.

"Да не изчакваме до последния момент и максимално наличностите в обращение, които имаме в български лева, било то хартия, монети, от рано да започнем да ги внасяме по банковите си сметки. Превалутирането чрез банковата сметка ще бъде най-удобният начин за всеки един да не се реди на опашки”, посъветва Лингорски.

Той добави, че има много малки населени места в България, в които няма банкови клонове. Там “Български пощи” ще поема “част от товара и те ще обезпечат едно спокойствие и сигурност за жителите.

Лингорски припомни, че банкнотите ще се обменят без комисионни през първите шест месеца.