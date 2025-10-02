България пази европейските граници изключително добре и успешно. В сравнение с 2024 г. опитите за нелегално преминаване на българо-турската граница са намалели с над 75%. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Копенхаген, където днес участва в Срещата на Европейската политическа общност, цитиран от правителствената пресслужба. Практически ние нямаме поток, който да представлява заплаха за европейската сигурност от нелегална миграция, коментира премиерът.

Желязков акцентира върху усилията за противодействие на каналджиите. От една страна тяхната дейност е провокация към сигурността и стабилността в Европа, а от друга е престъпление, посочи той. Премиерът отбеляза и голямото значение на партньорството и съвместните действия по опазването на границата с държави като Австрия, Румъния, Гърция и др. Желязков посочи и ролята на нормативната регулация най-вече в областта на връщането и реадмисията и по прилагането на Пакта за миграция и убежище.

Нашите усилия са да бъдат връщани нелегалните мигранти в страните по произход, заяви министър-председателят. Той каза, че именно тези политики, които България е отстоявала през годините, срещат разбиране от много от страните членки. Сигурността на Европа зависи не само от опазването на границите с физическа сила, с техники и технологии, в които ние инвестираме много, включително чрез европейски източници, но и по отношение на правилните политики, които да пресичат всички опити за нелегална миграция в континента, коментира премиерът.

Росен Желязков е на посещение в датската столица Копенхаген за неформалното заседание на Европейския съвет и срещата на Европейската политическа общност.