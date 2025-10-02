Компетентността по назначаване в момента на ръководители на служби е споделена между правителството и президента, като политическата отговорност се носи от правителството и ще има промени, за да може да се преодолее блокажът в назначенията в момента.

Това каза пред журналисти председателят на Народното събрание Наталия Киселова в град Пордим, цитирана от БНР. Така тя коментира предстоящите промени във връзка с назначенията на председатели на Държавната агенция "Разузнаване" и Държавната агенция "Национална сигурност".

Според Киселова проблемът има два аспекта – правен и политически.

"Тогава, когато във времена на доста сериозна глобална международна нестабилност, една от службите не е с титуляр, въпросът за това как да се преодолее липсата на титуляр се решава през промени в закона. Компетентността по назначаване в момента на ръководители на служби е споделена компетентност между правителството и президента, като политическата отговорност се носи от правителството. След като се носи от правителството, ще има промени, за да може да се преодолее блокажа в назначенията в момента", заяви председателят на Народното събрание.