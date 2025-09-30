Председателят на Фискалния съвет на България Симеон Дянко заяви, че бюджетът за следващата 2026 година ще се гледа и извън България, защото това ще е първият бюджет в евро на най-новия член на еврозоната. Изказването си Дянков направи в парламентарната Подкомисия за контрол на публичните средства.

Председател на подкомисията на Комисията по бюджет и финанси е Мартин Димитров от ПП-ДБ, който откри днешното ѝ заседание. В дневния ѝ ред бяха включени две точки – “Представяне на информация за основните анализи на новия Фискален съвет, рисковете пред бюджета за 2025 г., очаквания дефицит и възможностите за подобряване на фискалната позиция" и “Разни".

“В този период се опитахме да бъдем полезни като публикуваме материали по фискалната тема, по темата за влизане в еврозоната, по пенсионната система и по теми, които по един или друг начин са пряко свързани с бюджетна комисия и с тази подкомисия", каза Дянков и уточни, че публикуването на кратки анализи почти всяка седмица е нещо ново, което се прави във Фискалния съвет.

Бившият финансов министър обясни, че с колегите му работят с данни за първите 7 месеца на годината, тъй като все още няма официални данни за август и за септември, като заяви, че се надява съвсем скоро правителството да ги представи. По думите му тенденцията, която виждат от Фискалния съвет, е неблагоприятна за изпълнението на бюджета за 2025 г.

“Една голяма част от хората, които преди не са гледали бюджета на България, ще гледат бюджета, защото им е интересно какъв е този нов член на еврозоната", подчерта Дянков и добави, че в Европа бюджетите и фискалната политика не са много добри, така че към нас ще има и външни погледи.

По думите му в последните близо 4 години в България, заради по-нестабилната политическа ситуация, се наложи постепенно, настъпателно да се навлезе в една нова норма – вместо да се гледа балансиран бюджет, да се гледа бюджет от дефицит с 3% като нещо нормално. Според Дянков обаче това не е нормално и подчерта, че законът ясно казва, че бюджетът трябва да е с дефицит 3%. / БГНЕС