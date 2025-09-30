"Да, България" внесе законопроект за задължително използване на боди-камери от служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА).

Законопроектът изисква при осъществяване на контрол по Закона за автомобилните превози и по Закона за движението по пътищата служителите на ИААА да имат включени боди-камери.

От партията заявяват, че това, което видяхме с камионите на Роби Уилямс, едва ли е изолиран случай, и припомнят, че преди десетина години беше хванат бивш шеф на ИААА със стотици хиляди в кеш в гардероба.

"Да, България" настоява законопроектът да бъде разгледан максимално бързо, защото "усещането за корупция", както в ГЕРБ наричат поголовната корупция в България, трябва да бъде пресичано категорично, докато се превърне в усещане за нормална европейска държава, се казва в позицията на партията.

Припомняме, че служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са искали подкуп от тираджии, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс у нас.

Сигналът до СДВР е подаден от организатора на концерта. Вчера са извършени разпити, претърсване и изземване и обиски на лица.

"Двама служители на ИААА са привлечени като обвиняеми за това, че са приели сумите от 200 лв. от единия водач, 200 лв. от друг и 300 евро от трети шофьор. До момента те са задържани от СГП за срок от 72 часа", каза вчера зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова.