Вярвам на Асен Василев безгранично, че ще води партията в правилната посока, заяви бившият премиер Кирил Петков в началото на Общото събрание на "Продължаваме промяната", на което формацията избира председател и ръководни органи.

Петков номинира арестувания кмет на Варна Благомир Коцев за член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме промяната“ с аргумента, че има опит в местната власт и не се снима под герба. Защото застана до всички нас и каза, че няма да ни пречупят, отбеляза още той. Приоритет номер едно днес и утре, и вдругиден, е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода, заяви още Петков.

Никой не е по-голям от каузата, а каузата е България, и с действия, а не с думи трябва да изпълним тази кауза, заяви Кирил Петков. Той посочи, че политиката в „Продължаваме промяната“ не е взимане, а даване. Много е важно, когато дойде критичен момент, да можеш да поемем щафетата. Във времето е важно и да можеш да подаваш щафетата, добави Петков. Той отбеляза, че нулева толерантност към корупцията остава фундамент за партията.

Досега разбрахме, че можем да се борим на фронтовата линия, но това не е достатъчно, трябва да изградим тил, посочи Петков и допълни, че ще помогне за изграждането на този тил. Той отбеляза, че борбата е безкрайна и трябва да са готови за маратон, а не за спринт.

На форума на "Продължаваме промяната" присъстват лидерите на коалиционните партньори от "Демократична България" - председателят на ДСБ Атанас Атанасов и съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Видеобръщения към делегатите отправиха Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент.

До момента Асен Василев е единствен кандидат за председател на "Продължаваме промяната", казаха за БТА от пресцентъра на партията. Гласуването за ръководни органи е утре и дотогава могат да се появят и други кандидати за поста.

В края на юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на „Продължаваме промяната“ след скандал, свързан с твърдения за оказван натиск на районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ за обществени поръчки. На заседание на Националния съвет на партията беше решено, че Асен Василев остава единствен председател до провеждането на отчетно-изборно Общо събрание на 27-28 септември.