Бернар Арно, един от най-богатите хора в света, с нетно състояние от 156 милиарда долара (116 милиарда британски лири), се включи в ожесточен дебат, разразяващ се в родната му Франция, относно предложеното налагане на 2% данък върху свръхбогатите в страната - тези с активи над 100 милиона евро (87 милиона британски лири), наричайки го „офанзива, която е смъртоносна за нашата икономика“.

През последните седмици нараства политическата подкрепа за призива на Габриел Цукман, виден левичарски икономист, за данъка, който според него би събрал 20 милиарда евро от облагането на около 1800 от най-богатите домакинства във Франция - достатъчно, за да покрие почти половината от дупката във финансите на правителството, която Себастиан Льокорню, наскоро назначеният министър-председател, трябва да запълни.

Арно, който е главен изпълнителен директор и председател на LVMH, компанията майка на луксозните модни марки Louis Vuitton, Dior и Tiffany & Co, заяви:

„Това очевидно не е технически или икономически дебат, а по-скоро ясно заявено желание за унищожаване на френската икономика.“

В изявление пред The Sunday Times, 76-годишният Арно отхвърли Цукман като „преди всичко крайноляв активист... който поставя в служба на своята идеология (която има за цел да унищожи либералната икономика, единствената, която работи за доброто на всички) псевдоакадемична компетентност, която сама по себе си е широко обсъждана“.

Предложеното въвеждане на данък върху богатството разтърсва френската икономика. Анкета на Френския институт за обществено мнение (Ifop) показва, че 86% от хората подкрепят предложението. Назначаването на Льокорню от президента Макрон този месец за министър-председател направи въвеждането на данък върху богатството по-вероятно. Опозиционната социалистическа партия, чиито гласове са необходими на Льокорню, за да приеме бюджета си, поиска приемането на данъка като предварително условие за подкрепата си.

Във Франция Цукман се превърна в известно име. Миналия четвъртък половин милион души участваха в обща стачка, доминирана от призиви за по-голяма социална справедливост.

„Данък Цукман. Ултрабогати, плащайте“, гласеше един от транспарантите, носени към площада на Бастилията.

38-годишният Цукман е бивш ученик на Томас Пикети, „рок звездата икономист“, който за първи път направи вълни през 2010-те с работата си за икономическо равенство. Той обясни философията си в интервю миналата седмица в офиса си в престижната École normale supérieure, модерна сграда в южен Париж.

Облечен неформално в бяла тениска, бащата на три деца караше колело през събиращите се тълпи из града. Той не изглеждаше особено доволен, че името му е на предложения данък - или на банерите.

„Бих предпочел, ако се казваше данък Бернар Арно“, добави той, говорейки на английски, който е усъвършенствал, докато е преподавал в Калифорнийския университет в Бъркли. „Хората разбират основната реалност, че свръхбогатите не плащат достатъчно данъци“, продължи той, твърдейки, че настоящата данъчна система създава „един вид ефект на снежна топка за милиардерите“.

Докато повечето хора могат да спестяват само от това, което им остава, след като са платили данъците си, свръхбогатите могат ефективно да го правят от брутния си доход.

„Така че богатството им просто продължава да расте много, много бързо, много по-бързо от това на останалата част от населението.“

Цукман е свикнал с критиките. През последните дни Патрик Мартин, лидерът на Medef, федерацията на работодателите, го обвини в заговор за експроприация на бизнес общността, докато Филип Коро, съосновател и главен изпълнителен директор на Mirakl, многомилиардна платформа за електронна търговия, заяви, че той създава „смъртоносен капан, който ще унищожи френския технологичен сектор и неговите 1,3 милиона работни места“.

В отговор на коментарите на Арно, Цукман отрече да е бил активист в каквото и да е движение или партия и заяви, че е спечелил множество награди за работата си като икономист, включително престижния американски медал „Кларк“.

„Идвайки от един от най-богатите хора в света и в контекст, в който академичните свободи са оспорвани във все по-голям брой страни, тази реторика е обезпокоителна“, каза той. „Тази мярка просто би гарантирала, че милиардерите допринасят за публичните разходи със същата ставка като другите граждани.“

Въпреки това има значителни съмнения относно ефективността на данъчното облагане на свръхбогатите, особено когато данъците се въвеждат едностранно. Само няколко страни по света, като Норвегия, Испания и Швейцария, налагат данък върху богатството, а събраните приходи бледнеят в сравнение с приходите от данък върху доходите или ДДС.

Собственият опит на Франция е разочароващ: последният ѝ опит за данък върху богатството преди десетилетие, под ръководството на Франсоа Оланд, събра само няколкостотин милиона евро, малка част от държавните приходи, и накара някои от богатите в страната да напуснат, като други се преместиха в Лондон.

Цукман описва усилията на Оланд да „извлече“ богатите, които включваха 75% свръхданък, наложен през 2012 г. върху доходи над 1 милион евро, като „пълна шега... измислена 30 минути преди да се появи по телевизията“.

Едно от първите действия на Макрон, след като стана президент през 2017 г., беше да премахне данъка и да го замени с данък само върху имуществото, който изключваше финансовите активи, в които свръхбогатите са склонни да държат по-голямата част от богатството си.

Критиците на Цукман казват, че е малко вероятно неговият собствен данък да работи по-добре. В съвместна статия, публикувана в Le Monde този месец, седем водещи икономисти твърдят, че той ще събере само 5 милиарда евро годишно, една четвърт от прогнозите му.

Това, според тях, би се дължало до голяма степен на факта, че свръхбогатите биха променили поведението си или просто биха напуснали Франция.

„Консервативните хора гледат на този исторически опит и казват, че данъкът върху богатството не е проработил и никога няма да проработи“, каза той. „Мисля, че можем да бъдем малко по-конструктивни: можем да се поучим от грешките, които са били допуснати, и как да ги поправим.“

От решаващо значение е, че Оланд, подобно на Франсоа Митеран, колега социалист, който беше президент от 1981 г., е освободил от данък богатството, притежавано от предприемачи под формата на акции в техните компании - огромна вратичка, която предложеният от самия Цукман данък има за цел да затвори.

Цукман смята, че данъкът върху свръхбогатите е изходът от бюджетните проблеми на Франция. През 2010 г. общото богатство на 500-те най-богати домакинства във Франция е било 200 милиарда евро, но до миналата година то е скочило шест пъти до 1,2 трилиона евро, като е увеличило дела си от 12% от БВП на 42%, според списание Challenges, което съставя френския еквивалент на The Sunday Times Rich List.

Измерването на активите на хората не би било трудно, особено в страна с история на данъци върху богатството, смята той. Акциите в публично листвани компании биха били оценявани по пазарни цени; тези на бързоразвиващи се стартиращи компании, които все още не са листвани, биха могли да бъдат оценявани въз основа на стойностите, определени по време на кръговете на финансиране.

Цукман също така отхвърля предположенията, че свръхбогатите просто ще напуснат Франция. Въпреки широко разпространените съобщения за отлив от Великобритания в отговор на неотдавнашното премахване на изгодния данъчен режим „недом“, той казва, че академичните проучвания, включително едно, проведено наскоро в Скандинавия, показват, че свръхбогатите не са толкова мобилни, колкото се предполага.

"Добре, няколко души ще напуснат, но общият ефект върху икономиката ще бъде умерен“, на мнение е той.

За да ги възпре, Цукман предлага форма на данък върху напускането, известен като „щит срещу изгнанието“, който би изисквал от тези, които напускат, да продължат да плащат вноските си още, да речем, пет или десет години, което според него е възможно, предвид по-голямата готовност през последните години страните да обменят банкова информация.

„Ако хората нарушат закона, правителството ще конфискува активите им, ще ги арестува на летището, когато се върнат. Това е рискът, който ще трябва да поемат“, каза той.

Данъците върху богатството са на преден план в обществения дебат, не само във Франция, но и в Америка и Великобритания, където канцлерът Рейчъл Рийвс изглежда готова да измисли все по-изобретателни начини за използване на активите на хората в бюджета от ноември тази година.

Цукман се превърна във водеща фигура в дебата. Миналата година той изготви доклад за срещата на върха на Г-20 в Бразилия, в който се призовава за 2% данък върху приблизително 2500 милиардери в света, въпреки че постигането на споразумение би било трудно и може да отнеме години.

Цукман не се притеснява и, че това ще откаже ново поколение предприемачи от преследването на мечтата им.

„Никога не съм срещал някой на 25 или 30 години, който да казва, че се страхува да плаща 2% данък, след като има повече от сто милиона или милиард долара“, каза той.

Съдбата на предложението на Цукман остава несигурна. Въпреки че е подкрепено от левицата, досега то се противопоставя на основната властова база на Льокорню, центристката партия „Ренесанс“ на Макрон и републиканците, в сравнение с центристко-дясното, въпреки че някои от техните депутати започват да се изказват в подкрепа на данъка. Анкетите показват, че техните избиратели също го подкрепят с огромно мнозинство.

Ако данъкът бъде въведен и проработи, Цукман не изключва възможността прагът от 100 милиона евро да бъде намален, за да засегне както просто заможните, така и свръхбогатите - дори може би хора като родителите му, и двамата лекари, чиито собствени имоти и други инвестиции ги правят, по неговите думи, „малки мултимилионери“.

„Аз съм малко класов предател“, смее се той.

Невъзможно е да се разберат позициите на г-н Цукман, ако човек забрави, че той е преди всичко крайноляв активист. Като такъв, той използва псевдоакадемичната си експертиза – която сама по себе си е предмет на широк дебат – в служба на своята идеология (която има за цел да унищожи либералната икономика, единствената, която работи за доброто на всички). Ето защо той представя френската данъчна ситуация по предубеден начин.

„В края на краищата, как би могъл да ме замеси директно, когато със сигурност съм най-големият индивидуален данъкоплатец и един от най-големите професионални данъкоплатци чрез компаниите, които управлявам? Всеки друг коментар изглежда безсмислен, тъй като това очевидно не е технически или икономически дебат, а по-скоро ясно заявено желание за унищожаване на френската икономика. Не мога да повярвам, че френските политически сили, които управляват или са управлявали страната в миналото, биха могли да придадат някаква достоверност на тази офанзива, която е смъртоносна за нашата икономика.“