Повече от 70 души загинаха в провинция Херат, в западната част на Афганистан, при сблъсък между автобус, превозващ мигранти, връщащи се от Иран, камион и мотоциклет, според ново преброяване на местните власти, цитирано от АФП.

Говорителят на провинциалния управител Мохамад Юсуф Саеди заяви, че 76 души са „загубили живота си, а трима други са в критично състояние“ след инцидента в окръг Гузара.

Според Световната здравна организация годишно загиват над 4 700 души в пътнотранспортни произшествия в Афганистан. Освен това (по данните за 2021 г.) страната има ниво на пътна смъртност от 24.1 на 100 000 население, което е значително над средното за Азиатско-Тихоокеанския регион.