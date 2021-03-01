28 са имената в листата за парламентарните избори на ГЕРБ-Бургас. Тя бе регистрирана преди минути в РИК. Документите внесоха Димитър Бойчев, Жечо Станков, Галя Жялязкова и Иван Гаврилов.

Ето и цялата листа:

1.Любен Дилов -Журналист

2.Ивелина Василева-Експерт по европейски проекти

3.Деница Николова -Експерт по европейски политики

4.Димитър Бойчев-Икономист

5.Галя Желязкова -Мениджър

6.Жечо Станков-Енергиен експерт

7.Проф. д-р Севдалина Турманова-Инженер-химик

8.Веселин Пренеров-Телевизионен журналист

9.Ася Пеева-Преподавател

10.Инж.Румен Желев-Лесовъд

11.Доц.д-р Драгомир Стефанов-Преподавател в УНСС

12. Иван Гаврилов-Икономист

13.д-р т.н. Иван Вълков-Машинен инженер

14.Вежди Орманов-Предпримач

15.Огнян Станков-Мениджър

16.Пеньо Мечков -Икономист

17.Андрей Рунчев-Икономист

18.Атанас Тодоров-Икономист

19.Борислав Киров-Икономист

20.инж. Диян Димов-Икономист

21.Ивайло Иванов-Финансист

22.Красимир Енчев -Зооинженер

23.Радослав Балтаджиев-Предприемач

24.Стефана Караджова-Бизнес консултант

25.Николай Иванов-Мениджър

26.Тодор Михалев-Еколог

27.инж. Венелин Радев -Експерт по енергийна ефективност

28.Диян Петров-Мениджър