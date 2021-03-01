28 са имената в листата за парламентарните избори на ГЕРБ-Бургас. Тя бе регистрирана преди минути в РИК. Документите внесоха Димитър Бойчев, Жечо Станков, Галя Жялязкова и Иван Гаврилов.
Ето и цялата листа:
1.Любен Дилов -Журналист
2.Ивелина Василева-Експерт по европейски проекти
3.Деница Николова -Експерт по европейски политики
4.Димитър Бойчев-Икономист
5.Галя Желязкова -Мениджър
6.Жечо Станков-Енергиен експерт
7.Проф. д-р Севдалина Турманова-Инженер-химик
8.Веселин Пренеров-Телевизионен журналист
9.Ася Пеева-Преподавател
10.Инж.Румен Желев-Лесовъд
11.Доц.д-р Драгомир Стефанов-Преподавател в УНСС
12. Иван Гаврилов-Икономист
13.д-р т.н. Иван Вълков-Машинен инженер
14.Вежди Орманов-Предпримач
15.Огнян Станков-Мениджър
16.Пеньо Мечков -Икономист
17.Андрей Рунчев-Икономист
18.Атанас Тодоров-Икономист
19.Борислав Киров-Икономист
20.инж. Диян Димов-Икономист
21.Ивайло Иванов-Финансист
22.Красимир Енчев -Зооинженер
23.Радослав Балтаджиев-Предприемач
24.Стефана Караджова-Бизнес консултант
25.Николай Иванов-Мениджър
26.Тодор Михалев-Еколог
27.инж. Венелин Радев -Експерт по енергийна ефективност
28.Диян Петров-Мениджър