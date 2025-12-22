Едно от разпознаваемите лица на bTV новините обяви, че напуска медията.

След 18 години работа в телевизията Стоян Георгиев е взел решение да се раздели завинаги с работодателите си. Репортерът посочи, че днес, 21 декември, е депозирал своята молба за напускане.

Георгиев, който е брат на друго разпознаваемо лице - водещата Ани Цолова, е правил десетки разследвания под прикритие.

Професионалният му път почва във вестник "168 часа" преди повече от 20 години. Изненадващо за мнозина, Георгиев обяви, че сменя попрището и очаква предложения за работа в областта на електротехниката.

"Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Наскоро завърших курс за електрически инсталации и вече съм сертифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам!", написа той в социалните мрежи.

По-рано стана ясно, че водещата на сутрешния блок в bTV също прекратява отношения с телевизията. Двете страни разминават версиите си в това дали тя напуска доброволно или е свалена от екран заради мениджърско решение.