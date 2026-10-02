Попитан от депутата на ПП Венко Сабрутев как кабинета води битка с олигархията, министър-председателят Румен Радев отговори, че такава битка се води, но битката с “вашата глупост” е много трудна.

“Вие бяхте тези, които рекламирахте, натискахте, популяризирахте и говорихте денонощно за еврото! Вие обещахте дъжд от инвестиции. Какво стана с цените? Защо не се борихте, когато цените стремглава тръгнаха нагоре? Къде е вашият “златен дъжд”? Нямате елементарна логическа мисъл. Затова са сега цените такива. Цените са високи заради вас!“, обърна се премиерът към ПП.

Сабрутев направи реплика със запис на Радев, когато обяви намаление с минимум 15% на цените в магазините.

Сабрутев му напомни, че само преди няколко дни финансовият министър Гълъб Донев заяви, че влизането в еврозоната и приемането на общоевропейската валута не е причина за ръста на цените у нас.

“Г-н Радев, за мен вие сте една голяма лъжа”, каза Сабрутев.

Премиерът отговори, че ПП са тези, които са защитават олигархията.

Паметникът Шипка и има ли скандал?

Видът на Паметника на свободата на връх Шипка след ремонта ще бъде абсолютно същият, затова има 1000 страници документация, която е публична. Паметникът ще се върне в абсолютно същия вид. Това заяви премиерът Румен Радев в рамките на парламентарния блиц контрол в отговор на въпрос на парламентарната група на „Възраждане“ относно ремонта на паметника.

Румен Радев каза, че предишните правителства са оставяли ремонта на следващите и затова паметникът е станал опасен и падат камъни, а вътре има влага и експозицията се поврежда. Решихме да поемем този риск, за да може бъдещите поколения да имат този паметник, каза премиерът. Той подчерта, че паметникът на Шипка е светиня и символ на целия български народ, не само на „Възраждане“. Ако вие държахте наистина на този паметник, щяхте да бъдете ангажирани и с неговото състояние, каза премиерът.

Той припомни, че още първата година, след като е построен, на паметника му е направен ремонт, защото е констатирано, че атмосферните условия са изключително сурови – влага, прониквания, фуги, и още тогава започва грижата за него. През 2020 г. падат вече камъни с голямо тегло и той става опасен, каза Радев. Той посочи, че стълбищата, които изкачва всяка година от северната страна на входа, пропадат непрекъснато и се изместват, защото отдолу е пръст и камъни без основа. „Това, което наричате изтърбушване, е премахване грижливо на всички стълбищни и облицовъчни плочи, които са сортирани, номерирани и съхранени“, каза премиерът. По думите му, когато отдолу се изгради здравата основа, те ще могат да бъдат върнати.

Премиерът Радев подчерта, че проектът за паметника на Шипка не е на настоящото правителство, а е отпреди три години. Радев увери, че е разпоредил максимално бързо да се ускори процесът на възстановяване на паметника съгласно изготвената документация. Отдолу ще има стоманобетонна основа, отгоре стълбите ще изглеждат по абсолютно същия начин, увери премиерът.

Дейностите по проекта за консервация и реставрация на Паметника на свободата на връх Шипка са в ход и се извършват по план, съобщи вчера за БТА директорът на Националния парк-музей „Шипка Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов. Строително-монтажните работи трябва да приключат в срок до 642 календарни дни, като предвид специфичните за района на Шипченския проход екстремни метеорологични условия, срокът е разположен в периода от 1 април до 31 октомври в три последователни календарни години.