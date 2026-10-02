Разследването на показното убийство на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив продължава, като полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица и евентуален поръчител.

Задържаният Славчо Мегеров е бил установен като заподозрян само часове след престъплението, съобщи пред bTV директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов.

По думите му Филипов и Мегеров са имали финансови отношения в миналото, а последният им контакт е бил преди около две седмици.

"Дали това стои в основата и дали единствено това е в основата на извършеното престъпление, мисля, че е още прекалено рано да бъдем категорични. Следват се всички възможности", заяви Костадинов. По данни на полицията няма подавани сигнали за отправени заплахи към бизнесмена.

От МВР са категорични, че разполагат с достатъчно доказателства, че задържаният е физическият извършител на престъплението. Той присъства и на записи от видеокамери, приобщени към разследването.

"Събрани са множество по обем и вид доказателства, които бяха облечени в процесуална форма и послужиха на прокуратурата да изгради своето убеждение, че това е физическият извършител на престъплението", посочи директорът на пловдивската полиция.

Разследващите обаче не изключват версията задържаният да е действал по поръчка. „Не се изключва нито една възможна версия. След като вече имаме изградено вътрешно убеждение, че това е физическият извършител, останалите линии остават за работа“, допълни Костадинов.

Старши комисар Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Назначени са множество експертизи, като за част от тях вече има резултати. Към момента не е установен очевидец, който да е присъствал на самото покушение и да е видял произвеждането на изстрела. Полицията продължава да издирва свидетели.

Стана ясно още, че жената, при която Филипов е отивал преди убийството, е познавала Славчо Мегеров. От полицията обаче отказаха повече подробности за отношенията между тях с аргумента, че те са част от разследването.

МВР уточни и че разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата ѝ предполагаемият извършител вече е бил известен на разследващите.

Мегеров вече е обвинен за предумишлено убийство, а прокуратурата обяви, че ще поиска от Окръжния съд в Пловдив най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".