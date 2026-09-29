Ново място за специализант по инфекциозни болести е разкрито в Бургас. Обявлението е на Министерството на здравеопазването по проек за специализации в дефицитни области и специалности. Това е петета процедура, като обявените места вече са 255.

Обучението се провежда по 54 специалности в 62 лечебни заведения в страната.



По данни на Министерството на здравеопазването се отчита засилен интерес към специалностите, свързани с детското здраве, както и към обучението по дефицитни специалности в отделните области и в по-слабо развитите региони.



Всеки специализант по проекта получава допълнителна месечна добавка в размер на 2,5 минимални работни заплати към доходите си.



Освен Бургас, нови места за специализация по инфекциозни болести са разкрити в София-град, Благоевград, Пазарджик, Ловеч, Пловдив, Ямбол, Велико Търново, Кърджали, Търговище, Русе и Смолян.



В момента с одобрените кандидати се сключват договори. Крайният срок за подаване на заявления е 28 февруари 2027 г.