Правителството смята да повиши още един данък от 2027 г. - данъкът върху разходите, свързани с предоставени от фирмата активи за лично ползване на работници, служители, членове на управителни и контролни съвети или съдружници, пише Сега.

Става дума за т.нар. данък "уикенд", който бе въведен преди години в опит да бъде пресечена практиката да се купуват автомобили за лична употреба, но с фирмена регистрация и така да се спести плащането на 20% ДДС. Освен автомобилите, които през уикенда се ползват за лични нужди, с този данък бе обложено и личното ползване на имоти, компютри, телефони и други активи на фирмата.

Първоначално разходите за лично ползване се облагаха с 10% данък, но от 2022 г. ставката бе намалена до 3% от тогавашната управляваща "четворна коалиция".

Сега правителството на "Прогресивна България" предлага данъкът да се повиши на 7%.

Мотиви

За прилагането на данък "уикенд" е предоставен специален облекчен ред, като фирмите имат право да изберат дали да го платят самите те по Закона за корпоративното подоходно облагане или да начислят разхода като доход в натура на самия служител по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, припомня Министерство на финансите.

Работодателите масово предпочитат да платят данъка, вместо да квалифицират ползването на фирмени активи за лични нужди като възнаграждения за служителите, тъй като това води след себе си до доста голяма административна тежест. Например работодателят трябва да изчисли точния размер на разхода, който представлява доход за физическото лице и да определи данъчната основа за облагане с данък върху доходите, както и база за начисляване на задължителни осигурителни вноски. За НАП също се явяват усложнения да контролират спазването на данъчното и осигурителното законодателство в случая.

Прилаганата 3% ставка обаче не компенсира целия размер на данъка, като ефективната ставка е 2,70%, посочва Министерството на финансите. Това компрометира този режим и води до неоправдани загуби за бюджета в голям размер, се казва в мотивите.

В тях липсва обаче конкретна оценка за загубите, които търпи бюджета при сегашната 3%-на ставка, както и няма посочена сума за очаквани допълнителни приходи от данъчната промяна.