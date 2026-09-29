Кметът на Бургас Димитър Николов получи три отличия в тазгодишното издание на конкурса „Кмет на годината“. Той беше отличен в категориите „Инвестиции и растеж“, „Смарт сити“ и „Здравна и демографска политика“.

Наградите бяха връчени на тържествена церемония в София на 29 септември. Националното онлайн допитване се организира за 14-а поредна година от Kmeta.bg чрез платформата Kmetnagodinata.bg. В него участваха десетки хиляди граждани, които гласуваха в осем категории.



Конкурсът включва кметовете на всички 265 общини в страната.

Николов беше сред отличените кметове при големите общини в категорията „Инвестиции и растеж“- за усилията на местната власт, свързани с привличането на инвестиции и създаване на условия за устойчив икономически растеж.

„Бъдете смели и поемайте рискове, не четете негативните коментари в социалните мрежи. Инвестициите и растежът ще дойдат сами“, обърна се той към колегите си.

Втората награда за Димитър Николов е в технологичната категория „Смарт сити“ , отново при големите общини.

Категорията отличава общините за използването на интелигентни решения и технологии. В нея сред победителите бяха още Иса Бесоолу от Павел баня и Иван Алексиев от Поморие.

При връчването на отличието Николов отправи положителна оценка към услугите на „Виваком“, която беше сред партньорите на церемонията.