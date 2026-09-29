В годината, в която Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ отбелязва своята 105-годишнина, започва дейността си новооткритият Филиал Бургас.

Официалното откриване на академичната 2026–2027 година във Филиал Бургас ще бъде отбелязано на 4 октомври 2026 г. от 19:00 ч. в Културен дом НХК (пл. „Тройката“ 1, Бургас) с празничен концерт с участието на комбо състав на НМА с ръководител Михаил Йосифов и първокурсници от Филиала.

На 5 октомври от 10:00 ч. в помещенията на Филиала на адрес TriA Space Central Park, бул. „Даме Груев“ 2, Бургас ще бъде отслужен водосвет за началото на академичната година.

Двата дни на откриването ще съберат представители на академичната общност, Община Бургас, държавни и културни институции, преподаватели, студенти, първокурсници и представители на медиите.