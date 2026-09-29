От 1 октомври до 15 май Зоната за кратковременно платено паркиране в Поморие ще е активна от 08.30 до 17.00 часаот понеделник до петък.След 17 часа зоната ще бъде безплатна, както и в събота, неделя и обявените с нормативен акт официални празници. Този режим е въведен съгласно Наредба № 23за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие.

От 01.10. до 31.10. ще тече прием на заявления от живущите в кв. „Свети Георги“ за ползване на режим на преференциално платено паркиране на ППС ИЗВЪН „Зоната за кратковременно платено паркиране“.Подава се заявление (Приложение № 5) до Директора на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“.

Напомняме също, че за периода 01.10 – 30.06.има възможност за абонаментно платено паркиране на леки автомобили в паркингитена територията на Поморие. Режимът важи за всички граждани на Поморие и заявление може се подаде за 2 автомобила, като за всеки автомобил се подава отделно заявление (Приложение № 7). Режимът е валиден за всички паркинги с изключение на Паркинг МБАЛ и Паркинг „Рибарско пристанище – Поморие“.

С Решение №779/04.03.2026 г. за ползване на режим на платено паркиране „Служебен абонамент” заинтересованите лица могат да подават целогодишно заявление (Приложение № 3) до Директора на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“, придружено с необходимия набор от документи.