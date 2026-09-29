С публични лекции, музика и японски тайко барабани Филиал Бургас на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще открие четвъртата си академична година. Церемонията е на 3 октомври от 10:00 часа в комплекс Central Park, ж.к. „Славейков“, бул. „Даме Груев“ № 2.

Тази есен Филиал Бургас ще посрещне първите си студенти по корейски език. Новата бакалавърска програма на Факултета по класически и нови филологии допълва обучението по японски и китайски език, започнало в Бургас през 2025 г. Така бакалавърските програми във филиала вече са четири.

Академичната година ще открият ректорът на Софийския университет проф. Елиза Стефанова и директорът на Филиал Бургас проф. д-р Георги Бърдаров. Студентите от специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ ще отправят музикален поздрав, а японски тайко барабани ще поставят финала на празничната церемония.

Празникът ще продължи с публични лекции, отворени за всички бургазлии. Проф. д-р Георги Бърдаров ще се срещне с публиката в лекцията „Няма невъзможни неща“.

Корейският език и култура ще бъдат във фокуса на лекцията „От хангъл до К-поп – Корея между миналото и настоящето“. Гл. ас. д-р Мирослава Забуртова, доц. д-р Яна Манчева и г-жа Янг Боюн ще разкажат как се ражда корейската азбука и как традициите продължават да присъстват в съвременна Корея.

Публичните лекции са с начален час 12:30 в комплекс „Central Park”, eт.2.