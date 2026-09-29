На 4 и 5 октомври Бургас ще посрещне международната велосипедна щафета COP31 Bike Ride, която тази година изминава повече от 22 000 км през три континента и над 20 държави по пътя си към Конференцията на ООН по изменението на климата COP31 в Анталия, Турция.

В България щафетата преминава по два маршрута - единият тръгва от София и продължава през Пловдив към Бургас, а основната международна група влиза през Силистра и се движи по Черноморието. Двата клона ще се срещнат в Бургас на 4 октомври, а на следващата сутрин колоездачите ще потеглят заедно към Турция.

COP31 Bike Ride е международна гражданска инициатива, която свързва градовете домакини на две поредни конференции на ООН по изменението на климата – Белем в Бразилия, където през 2025 г. се проведе COP30, и Анталия, домакин на COP31 през ноември 2026 г. Щафетата стартира от Белем на 28 май и след преминаването през Южна Америка и Европа трябва да достигне Анталия на 9 ноември.

По маршрута участниците предават от колоездач на колоездач специално знаме, коeто носи 10 предложения за развитие на велосипедния транспорт. Те се представят пред местните, националните власти и делегатите на конференцията COP31. Инициативата поставя във фокуса ежедневното придвижване и възможността хората да имат удобен и безопасен избор между ходене пеша, велосипед, обществен транспорт и автомобил.

COP Bike Ride започва през 2024 г. с близо 200 участници и маршрут от 6500 км между Париж и Баку. Година по-късно в инициативата се включват над 1000 души, а през 2026 г. aмбицията е по различните етапи да се присъединят хиляди велосипедисти. Участниците тази година ще бъдат част и от опита за световен рекорд за най-много хора, включили се във велосипедна щафета.

Програмата в Бургас

4 октомври

16:00 ч. | Mоста при Южните солници*

В Бургас ще бъдат посрещнати велосипедистите от двата български клона на COP31 Bike Ride. След събирането на групите участниците ще продължат заедно с велошествие през града, като вземат участие в градското събитие Зелен ход.

Към шествието могат да се присъединят всички желаещи велосипедисти. Не е необходимо да изминават целия маршрут – участието може да бъде само за няколко километра в града, за един ден или за отделен етап.

*Началният час е ориентировъчен и зависи от пристигането на участниците.

18:30 ч. | Бар „Барбоса“

Вечерната програма включва среща с участниците в COP31 Bike Ride, прожекция на филм за миналогодишното издание на щафетата и разговор за дългото пътуване към COP31 и възможностите за ежедневното придвижване с велосипед в Бургас.

Вечерта ще завърши с акустичен концерт на група „Прегърнат облак“.

5 октомври

9:00 ч. | Събиране пред Община Бургас

9:30 ч. | Старт на щафетата към COP31

Международната група ще напусне Бургас и ще продължи към Турция. Жителите и гостите на града отново могат да се включат и да придружат щафетата за част от маршрута.

COP31 Bike Ride не е състезание. Инициативата е отворена за хора с различен опит и физическа подготовка, а целта е повече хора да се включат в общото послание за колоездене, активна мобилност и градска среда, която предлага повече възможности за придвижване.

През 2025 г. повече от 60 местни администрации по маршрута на инициативата поемат ангажименти за конкретни действия в подкрепа на велосипедното придвижване. Сред тях е и Община Бургас – единствената българска община, включила се в инициативата.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Бургас да посрещнат международните колоездачи на 4 октомври и да се включат в изпращането на щафетата на 5 октомври.

Всеки желаещ може да стане част от COP31 Bike Ride – дори само за няколко часа. Мотото тази година е „Ride Slower, Change Faster“, маршрут от над 22 000 км през три континента и повече от 20 държави. По пътя към основната щафета се присъединяват допълнителни маршрути от различни части на Европа, сред които и маршрутът от София.

Българският етап се организира с подкрепата на Бургаска велосипедна общност, Сдружение „Черноморски път“, „ВелоЕволюция“, велоклуб „Устрем“, „ВелоКултура Пловдив“, Ти си Сливен, Българска фондация Биоразнообразие и други местни организации и партньори.