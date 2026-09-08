Расте дефицитът на кадри за корабоплаването в световен мащаб. Това стана ясно при откриването на Международния морски форум „Глобален компас“. За участие в двудневната му програма във Варна пристигнаха 160 експерти от 15 държави. Те обсъждат геополитическите предизвикателства пред морската индустрия, опазването на околната среда, развитието на пристанищата, новите технологии и проблемите на екипажите при живота на море.

"Напрежението в различни точки по света кара бизнеса да търси нови пътища. Морският транспорт ще намери начини, но това оскъпява стойността на крайния продукт за потребителите", посочи кап. Станислав Стоянов, председател на УС на Българската асоциация на морските капитани, която е организатор на форума. Изискванията за използване на по-щадящи горива и за намаляване на вредните емисии също поставят бранша в нова реалност. Компаниите, които не се адаптират към нея, просто отпадат, както вече се случва дори в Западна Европа, каза Стоянов.

Участниците във форума дискутираха и проблема с кадровата обезпеченост на търговския флот, чрез който се осъществява 80% от световната търговия. Според проучване на Международната камара по корабоплаване недостигът на кадри в световен план е 39 000 души при 26 000 преди 5 години, съобщи кап. Андриян Евтимов, управител на "Старгейт меритайм". Той уточни, че за да не останат кораби без екипаж, се правят компромиси. Част от компаниите удължават контрактите на наетите, скъсяват почивките им, а понякога офицерите на борда са с един по-малко, което допълнително натоварва останалите.

Заедно с риска от войните това води до отлив на желаещи да плават. В условията на технологичен бум дипломата вече не е достатъчна, капитаните и механиците вече трябва да учат цял живот, посочи кап. Стоянов. Според него обаче у нас интересът към корабоводенето се е повишил след кризата в IT-сектора, тъй като заплатите на капитаните са солидни. Кандидати за редови моряци обаче няма и се налага внос, допълни Стоянов, според когото нивото на морското образование е в пряка зависимост от състоянието на бизнеса.

В момента той е притиснат от геополитическото напрежение и от европейските регулации, обясни председателят на Българската морска камара /БМК/ кап. Александър Калчев. Той окачестви атаките срещу търговски кораби в Черно море от руска и украинска страна като абсолютно нарушение на международното право. В рисковите зони почти няма трафик, тъй като застраховките на корабите са скочили 5-6 пъти, стана ясно на форума. Кап. Калчев припомни, че в Ормузкия проток са блокирани близо 500 плавателни съда, а затварянето му е удар за глобалната икономика. Той допълни, че регулациите на Брюксел правят европейските корабособственици неконкурентни спрямо компании от САЩ и Китай. Като пример председателят на БМК посочи таксите за парникови газове в европейски пристанища и заяви, че поне 50% от събраните от тях средства трябва да се връщат целево в изграждане на инфраструктура в подкрепа на декарбонизацията.