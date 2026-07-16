Ремонтът на здравната служба в бургаския квартал „Долно Езерово" навлиза в последната си фаза. Работата по сградата се извършва поетапно, а вторият етаж вече е изцяло готов, там медицинските специалисти вече приемат пациенти в новите кабинети.

Сега усилията са насочени към първия етаж, където предстои довършване на останалите лекарски кабинети и помещения. Когато и тази част бъде готова, здравната служба ще предложи значително подобрени условия както за работещите там медици, така и за пациентите.

Сградата не е претърпявала цялостен ремонт от 1996 г. насам, а годините без сериозна инвестиция в материалната база доведоха до належаща нужда от основно обновяване.

Дейностите досега включват смяна на покрива, саниране и топлоизолация на цялата постройка, както и подмяна на дограмата: врати и прозорци. Паралелно се обновяват и вътрешните пространства, кабинетите и обслужващите помещения, с цел да се създаде по-модерна и удобна среда за медицинска дейност.

Благодарение на поетапния подход, ремонтът не е прекъснал достъпа на жителите на квартала до здравни услуги през целия период на строителството. Приемът на пациенти на втория етаж вече тече нормално, а с приключването на работата и на първия етаж обновлението ще бъде завършено изцяло.

След финализирането на ремонта кварталът ще разполага с напълно модернизирана здравна база, съобразена със съвременните стандарти за качествено и достъпно медицинско обслужване.

От Община Бургас посочват, че инвестициите в публичната инфраструктура на града и съставните му квартали и населени места ще продължат. Обновената сграда в „Долно Езерово" се очаква да осигури по-добри условия на труд за медицинския персонал и по-голямо удобство и сигурност за пациентите.